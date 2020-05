La Paramount Pictures svilupperà il film 2084

News





06/05/2020 |

La Paramount Pictures ha acquisito i diritti della sceneggiatura di 2084, futura pellicola scritta da Mattson Tomlin. La produzione del film sarà affidata a Lorenzo di Bonaventura.



La storia racconta di una società autoritaria risorta dalle ceneri della distruzione globale, dove la vita delle persone è controllata sotto ogni dettaglio. Una giovane coppia - in questo contesto - dopo una scoperta deciderà di avviare una ribellione. 2084 è stato descritto come un mix tra il romanzo 1984 di George Orwell e le pellicole Inception e Matrix.



Altri dettagli riguardanti il progetto non sono stati svelati quindi non è chiaro se Tomlin si occuperà della regia. Ad oggi lui stesso ha diretto una sola pellicola in carriera: The Projectionist.



Mattson Tomlin ha scritto le sceneggiature di The Batman di Matt Reeves e del progetto Mega Man attualmente in lavorazione.