Josh Gad pronto a riunire il cast di Ritorno al Futuro!

News

06/05/2020 |

è pronto a fare un grande regalo a tutti gli appassionati di, una delle trilogie più amate della storia del cinema mondiale. Gad riunirà infatti all'interno del suo programma web Reunited Apart le star della saga e il tutto verrà trasmesso l'11 maggio alle 18.Lo stesso Josh Gad ha pubblicato una piccola anteprima tramite il suo account ufficiale Twitter e nello screenshot effettuato da lui stesso lo possiamo vedere in compagnia dei due protagonisti per eccellenza:, ovvero Doc e Marty McFly nei film.Nella foto da lui pubblicata, inoltre, possiamo vedere altri personaggi coperti dall'inchiostro nero. Chissà dunque quali altre sorprese riguardanti Ritorno al Futuro ci saranno il prossimo lunedì!