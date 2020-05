Bob Chapek parla delle pellicole Disney: Non sappiamo quando ripartiremo

News





06/05/2020 |

Come sappiamo l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha portato ad un blocco di diversi settori, tra i quali quello cinematografico. Sono diversi gli studi che hanno dovuto fermare le proprie attività a causa della pandemia e non è chiaro quando l'intera macchina, costretta ad un brusco stop, potrà ripartire.



In queste settimane intanto sono state annunciate diverse nuove pellicole, anche se la loro partenza a livello di riprese non è stata ancora ufficializzata per i motivi di cui sopra. Intanto in casa Disney sull'argomento si è espresso Bob Chapek, CEO della compagnia, che ha fatto il punto della situazione: "Non posiamo fare previsioni ad oggi sulla riapertura dei set. Una volta che il tutto ripartirà, però, l'obiettivo è quello di rispettare le misure di sicurezza, come l'utilizzo di mascherine".



La Disney in questi ultimi mesi ha annunciato la nascita di diversi progetti cinematografici, tutti ovviamente fermati momentaneamente: dalla nuova versione di La Sirenetta, passando per Peter Pan & Wendy e The Last Duel.