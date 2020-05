Pirati dei Caraibi: Karen Gillan potrebbe essere la protagonista del reboot?

News





Da diversi mesi si parla della possibile nascita di un reboot di Pirati dei Caraibi, la saga di successo Disney che ha sbancato i botteghini di tutto il mondo. L'obiettivo della compagnia sarebbe quello di creare una versione al femminile del franchise e al film è stato accostato il nome di Karen Gillan, attrice che ha interpretato Nebula in Guardiani della Galassia e in The Avengers e che ha recitato anche in Jumanji - Benvenuti nella giungla.



Indiscrezioni rivelano che l'attrice non avrebbe ancora iniziato i colloqui con la Disney, dunque nelle prossime settimane capiremo se il tutto diventerà realtà.



Le ultime notizie sul reboot sono datate ottobre 2019 quando la Disney ingaggiò Craig Mazin, creatore della serie Chernobyl, e Ted Elliot, che ha partecipato alla stesura della sceneggiatura del primo film, per realizzare una nuova storia.



Jerry Bruckheimer e Chad Oman saranno nuovamente i produttori.