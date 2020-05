Dark Days at the Magna Carta: Blake Lively sarà la protagonista del film

News





07/05/2020 |

Nuovo progetto cinematografico in vista per Blake Lively. L'attrice reciterà infatti all'interno di Dark Days at the Magna Carta, thriller post-apocalittico in lavorazione presso Netflix. La sceneggiatura del film è affidata a Michael Paisley con la storia che racconta di una giovane donna che, a seguito di un evento catastrofico, proverà a salvare se stessa e la sua famiglia.



La Lively non sarà solo la protagonista ma sarà anche la produttrice del film tramite la sua B for Effort insieme a Kate Vorhoff. Anche Shawn Levy sarà tra i produttori con la sua 21 Laps.



Non è stato comunicato invece il nome del regista.