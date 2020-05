Matt Shakman dirigerà il film su Cambridge Analytica

News





07/05/2020 |

E' stato annunciato il nome del regista che realizzerà la pellicola basata sullo scandalo Cambridge Analytica che coinvolse il social Facebook nel 2018. Stiamo parlando di Matt Shakman che ha diretto alcuni episodi di diverse serie tv, tra le quali Il Trono di Spade, C'è Sempre il Sole a Philadelphia e The Good Wife. A sviluppare il film sarà la AGBO, con la pellicola che si incentrerà su Christopher Wylie, figura centrale nella vicenda sopra menzionata.

Joe ed Anthony Russo saranno i produttori della sceneggiatura realizzata da Christopher Markus e Stephen McFeely, questi ultimi pilastri della Marvel. Entrambi gli scrittori hanno realizzato le sceneggiature non solo degli episodi ultimi di The Avengers ma anche di Captain America: Civil War e Thor: Dark World.



Parlando del cast, invece, è stato annunciato che Paul Bettany sarà uno degli attori che ritroveremo nella pellicola. La star interpreterà Alexander Nix, CEO di Cambridge Analytica.



Inizialmente per la regia era stato contattato David Gordon Green ma le trattative non sono andate a buon fine.