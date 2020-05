Mike Flanagan pronto a trasformare in serie il romanzo The Midnight Club

News





07/05/2020 |

Uno dei registi horror sulla cresta dell'onda in questo periodo è sicuramente Mike Flanagan. Il regista ha infatti diretto recentemente Doctor Sleep, adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King, e lavorerà presto allo spin-off di Shining dedicato a Dick Hallorann. Ma non solo. Flanagan ha anche diretto alcuni episodi della serie tv Hill House e il film Ouija: L'origine del male. Il genere horror, dunque, lo accompagna dall'inizio della sua carriera e presto un nuovo lavoro, appartenente sempre a questo genere, entrerà nel suo curriculum.



Flanagan, infatti, adatterà The Midnight Club, il romanzo di Christopher Pike, per conto di Netflix.



Il romanzo di Pike è incentrato su un gruppo di adolescenti che vivono in una casa per malati terminali e che decidono di incontrarsi ogni sera a mezzanotte per raccontare storie spaventose. Tra i ragazzi nasce però anche un patto: il primo di loro che morirà dovrà fare di tutto per contattare dall'aldilà gli altri componenti del gruppo.



Il progetto sta muovendo i primi passi anche se, a causa dell'emergenza Covid-19, non è ancora stato specificato quando partirà la produzione.