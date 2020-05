Neve Campbell parla del reboot di Scream

News





07/05/2020 |

Poco prima dello scorso Natale è stata diffusa la notizia che un nuovo film della saga horror Scream sarebbe entrato presto in lavorazione e lo avrebbe fatto con i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Piano piano il progetto, in pratica un reboot, sta muovendo i primi passi e, in attesa di conoscere il suo cast, in molti si sono chiesti se nella pellicola ritroveremo la colonna portante del franchise del compianto Wes Craven, ovvero Neve Campbell.



L'attrice, che interpretò nei film la perseguitata Sidney Prescott, durante una conversazione su YouTube con Jake Hamilton, ha fatto il punto della situazione: "Ci siamo incontrati con i registi e abbiamo parlato di questo. Al momento è difficile sapere cosa accadrà a causa della situazione generata dal Covid-19 ma spero di poter vedere dal vivo tutti gli elementi che faranno prendere corpo a questo progetto".



La Campbell ha ricordato anche il lavoro svolto con Wes Craven: "E' grazie a lui se sono diventata quella che sono oggi ed è per questo che inizialmente ero preoccupata di fare un nuovo Scream. Wes era un genio. I registi però mi hanno fatto capire che il loro obiettivo sarà quello di onorarlo e questo per me ha un significato particolarmente importante".