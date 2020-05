Il Re di Staten Island: in rete il trailer italiano

News





08/05/2020 |

La Universal Pictures ha rilasciato in rete il primo trailer di Il Re di Staten Island, la pellicola diretta da Judd Apatow. Il film racconta la storia di Scott, ragazzo che cresce con diverse problematiche causate dall'impatto che ha avuto su di lui la morte del padre. Nonostante il passare dell'età, però, il suo carattere adolescenziale lo porta a tralasciare alcuni aspetti della sua vita. Il tutto però cambierà quando alcuni eventi lo porteranno a ragionare su quella che sarà il suo futuro.



Pete Davidson è il protagonista, inserito in un cast che comprende anche Marisa Tomei, Bel Powley, Maude Apatow, Bill Burr, Steve Buscemi, Pamela Adlon.



La Apatow e lo stesso Davidson hanno scritto la sceneggiatura. L'uscita è prevista on demand dal 12 giugno 2020.