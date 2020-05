David Ayer dirigerà il thriller Six Years

News

08/05/2020 |

David Ayer è pronto per mettere le mani su un nuovo progetto cinematografico. Il regista dirigerà infatti Six Years, adattamento del romanzo bestseller di Harlan Coben. La pellicola racconterà di un professore universitario che assisterà al funerale del marito di una sua ex compagna. La donna in questione, però, è lontana dall'essere la ragazza che lui stesso ricordava. Questo lo porterà a riavvicinarsi a lei dopo sei anni, arrivando a scoprire terribili segreti.



Il progetto sarà sostenuto da Netflix con Ayer che sarà il produttore insieme a Chris Long. Il regista ha diretto negli ultimi anni il cinecomic Suicide Squad e Bright.

Six Years non ha ancora un cast.