Save The Green Planet: in lavorazione il remake

08/05/2020 |

La CJ Entertainment, lo studio che ha lavorato al film Premio Oscar Parasite, si metterà all'opera per dirigere il remake del classic movie coreano Save The Green Planet. Il tutto, ovviamente, verrà riproposto in una versione in lingua inglese. La CJ produrrà la pellicola con la Square Peg di Ari Aster e Lars Knudsen.



La dark comedy racconta di un giovane uomo disilluso che cattura e tortura un uomo d'affari, convinto che quest'ultimo sia parte di un'invasione aliena.



Il film originale è stato scritto e diretto da Joon-Hwan Jang e lo stesso si occuperà anche della regia del remake. La sceneggiatura sarà invece adattata da Will Tracy.