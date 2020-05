Avatar: la Nuova Zelanda apre le porte alle riprese dei sequel

News





08/05/2020 |

Potrebbe ripartire presto la macchina di Avatar 2. Il governo della Nuova Zelanda ha infatti approvato i protocolli per la salute e la sicurezza per quanto riguardano le attività cinematografiche. Dunque le varie produzioni all'interno del paese possono ripartire. La New Zealand Film Commission - fa sapere Deadline - ha spiegato che diverse serie tv e film hanno già riaperto i battenti e dunque presto, con tutta probabilità, anche James Cameron potrebbe tornare all'opera per terminare i vari capitoli di Avatar.



Il regista, lo ricordiamo, è stato costretto a fermare le riprese a causa della pandemia ma ha ripreso a lavorare a livello virtuale ai film in California.



Se non ci saranno intoppi le pellicole dovrebbero rispettare le loro date di uscita: Avatar 2 il 17 dicembre 2021, Avatar 3 dicembre 2023, Avatar 4 dicembre 2025 e Avatar 5 dicembre 2027.