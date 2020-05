David di Donatello 2020: trionfa Il Traditore

News





09/05/2020

In una cornice insolita, costretta a vivere l'esperienza del virtuale a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 in corso, si è svolta ieri l'edizione numero 65 dei David di Donatello. Presentata da Carlo Conti, la cerimonia ha visto trionfare Il Traditore, film di Marco Bellocchio con protagonista Pierfrancesco Favino che ha portato a casa la bellezza di sei premi. Al Miglior Film, alla Miglior Regia e al Miglior Attore Protagonista, si sono affiancati anche altri tre premi: Miglior Sceneggiatura Originale, Miglior Attore Non Protagonista e Migliore Montatore.



Un successo dunque per Bellocchio che, con la sua opera, ha voluto raccontare la storia del super pentito di Cosa Nostra Tommaso Buscetta, sapientemente interpretato da Favino.



Cinque invece i premi per Pinocchio di Matteo Garrone, tre per Il Primo Re di Matteo Rovere e due per La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek.

Questo l'elenco dei vincitori:

MIGLIOR FILM

Il Traditore - Marco Bellocchio

MIGLIOR REGIA

Il Traditore - Marco Bellocchio

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Pierfrancesco Favino - Il Traditore

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Jasmine Trinca - La Dea Fortuna

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Luigi Lo Cascio - Il Traditore

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Valeria Golino - 5 è il numero perfetto



MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Il Traditore - Marco Bellocchio

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Martin Eden - Pietro Marcello

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE

Phaim Bhuiyan - Bangla

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Selfie - Agostino Ferrente

MIGLIOR FILM STRANIERO

Parasite - Bong Joon Ho

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Inverno - Giulio Mastromauro

DAVID GIOVANI

Mio fratello insegue i dinosauri - Stefano Cipani

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Daniele Ciprì - Il Primo Re

MIGLIOR SCENOGRAFO

Dimitri Capuani - Pinocchio

MIGLIOR MONTATORE

Francesca Calvelli - Il Traditore

MIGLIOR SUONO

Angelo Bonanni, Davide D'Onofrio, Mirko Perri, Mauro Eusepi e Michele Mazzucco - Il Primo Re

MIGLIORI EFFETTI VISIVI

Theo Demeris e Rodolfo Migliari - Pinocchio

MIGLIOR COSTUMISTA

Massimo Cantini Parrini - Pinocchio

MIGLIOR TRUCCATORE

Dalia Colli e Mark Coulier - Pinocchio

MIGLIOR ACCONCIATORE

Francesco Pegoretti - Pinocchio

MIGLIOR PRODUTTORE

Il Primo Re - Matteo Rovere

MIGLIOR MUSICISTA

L'Orchestra di Piazza Vittorio - Il Flauto Magico di Piazza Vittorio

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

Che vita meravigliosa (Diodato) - La Dea Fortuna