Revival: il libro di Stephen King diventerà un film

09/05/2020

Un altro romanzo di Stephen King è destinato a bussare alla porta del mondo cinematografico. E' stato infatti annunciato che Revival, libro uscito nel 2014, diventerà un film con la Warner Bros. Pictures che si occuperà di svilupparlo. Continua, dunque, il sodalizio tra lo studio e lo scrittore considerando che la Warner ha distribuito IT e Doctor Sleep, altre due opere tratte dai successi letterari di King.



Mike Flanagan, che ha diretto Doctor Sleep, scriverà la sceneggiatura, con un'opzione per la regia. La produzione è affidata a Trevor Macy tramite la sua Intrepid Pictures.



La Warner Bros. non ha comunicato quando inizierà la produzione del film.



Sinossi del romanzo:

Più di cinquant'anni fa, in una placida cittadina del New England, un'ombra si allunga sui giochi di un bambino di sei anni. Quando il piccolo Jamie alza lo sguardo, sopra di lui si staglia la figura rassicurante del nuovo reverendo, appena arrivato per dare linfa alla vita spirituale della congregazione. Intelligente, giovane e simpatico, Charles Jacobs conquista la fiducia dei suoi parrocchiani e l'amicizia incondizionata del bambino: per lui il pastore è un eroe, soprattutto dopo che gli ha "salvato" il fratello con una delle sue strepitose invenzioni elettriche. Ma l'idillio dura solo tre anni: la tragedia si abbatte come un fulmine su Jacobs, tutto il suo mondo è ridotto in cenere e a lui rimane solo l'urlo disperato contro il Dio che lo ha tradito. E il bando dal piccolo Eden che credeva di avere trovato. Trent'anni dopo, quando Jamie avrà attraversato l'America in compagnia dell'inseparabile chitarra che l'ha reso famoso, e dei demoni artificiali che ha incontrato lungo il cammino, l'ombra di Charles Jacobs lo avvolgerà ancora: questa volta per suggellare un patto terribile e definitivo.