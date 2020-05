Andy Serkis parla di The Batman

News





09/05/2020

C'è molta attesa intorno a The Batman, il nuovo film dedicato all'Uomo Pipistrello diretto da Matt Reeves. Ma cosa ci dobbiamo aspettare da questo ennesimo progetto cinematografico? La risposta l'ha fornita in parte Andy Serkis che all'interno del cinecomic interpreta una delle figure storiche della storia di Bruce Wayne: Alfred, il fedele maggiordomo.



In un'intervista rilasciata a Ladbible, Serkis ha risposto alla domanda relativa all'aspetto dark del film: "E' un'affermazione non lontana dalla verità. Esiste in questa pellicola una connessione emotiva importante tra Alfred e Bruce ed è al centro di tutto. Il copione che Matt ha scritto è squisito".



Serkis ha commentato anche il personaggio di Alfred, interpretato in passato da Michael Caine: "Il suo Alfred è un Alfred leggendario e non posso pensare di avvincermi a lui. Però ho trovato la mia strada, dovevo farlo per forza".