Franceschini: Lunedì incontro il mondo del cinema

News





09/05/2020 |

A causa dell'emergenza Coronavirus le sale cinematografiche sono state costrette a chiudere i battenti momentaneamente. Un danno sicuramente per tutto il settore anche se in questi giorni, da quando è stato dato il via alla Fase 2, in Italia si parla molto di quello che succederà nei prossimi giorni.



A dare una risposta in merito, ci ha pensato Dario Franceschini, ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che, durante la cerimonia dei David di Donatello, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Mi sto impegnando 24 ore al giorno per il cinema. L'apertura delle sale non la decidiamo solo noi, ma dal Comitato tecnico scientifico oggi ci hanno detto che possono riaprire in sicurezza. Lunedì incontrerò il mondo del cinema".



Il ministro ha poi concluso: "Abbiamo davanti l'estate, le piazze sono grandi arene in cui le misure di sicurezza sono più facili da applicare. E poi bisogna far ripartire la grande industria del cinema italiano".