Jerry Bruckheimer apre ad un quarto film di Bad Boys

News





09/05/2020 |

Il successo ottenuto da Bad Boys for Life, terzo capitolo della saga arrivato nelle sale 17 anni dopo il secondo film, ha aperto le porte alla possibilità di vedere un'ulteriore pellicola. Il quarto film non sembra più essere un'utopia, come spiegato dal produttore Jerry Bruckheimer.



Durante un'intervista rilasciata a Collider, Bruckheimer ha raccontato quelle che sono le sue sensazioni a riguardo: "L'esperienza con l'ultimo film è stata veramente ottima e mi riferisco alla collaborazione con la Sony e alle riprese. Abbiamo realizzato un film che ha soddisfatto il pubblico e l'idea è quella di farne un altro. Credo che il pubblico sia desideroso di vedere una nuova pellicola e stiamo lavorando ad una bozza della stessa".



L'ultimo Bad Boys, con protagonisti sempre Will Smith e Martin Lawrence, è stato diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah ed ha incassato più di 400 milioni in tutto il mondo.