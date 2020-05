Luke Greenfield dirigerà il film We Are Untouchable

News





11/05/2020 |

La STXfilms ha affidato a Luke Greenfield la regia di We Are Untouchable, action-thriller che entrerà presto il lavorazione. Il regista di Bastardi in divisa si è occupato anche della sceneggiatura con Captain Mauzner. Il duo ha lavorato su un primo script realizzato da Oritte Bendory ed Aaron Feldman.



La pellicola racconta di un gruppo di laureati che lavorano a Città del Messico presso le loro rispettive ambasciate diplomatiche. Di giorno lavorano nel reparto spedizioni, dove vengono maltrattati dai loro capi. Una volta scoperto, però, di avere l'immunità diplomatica, e dunque di non poter essere arrestati, daranno libero sfogo alle loro fantasie arrivando quasi a vivere due vite nel tentativo di soddisfare tutti i loro desideri. La situazione, però, si complicherà quando entreranno in contatto con una banda di criminali che chiederà a loro il via libera per uscire dalla prigione.



Il cast è attualmente in corso e non è stata annunciata la data di inizio produzione.



Greenfield ha recentemente diretto Half Brothers, film attualmente in post-produzione.