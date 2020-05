Prophet: il fumetto di Rob Liefeld diventerà un film

News





11/05/2020 |

Proseguono ad Hollywood i progetti cinematografici legati all'universo dei fumetti. L'ultimo cinecomic annunciato è Prophet, lavoro che si baserà sulla graphic-novel di Rob Liefeld. Il progetto è portato avanti da Studio 8 che avrebbe l'intenzione di creare un vero e proprio franchise intorno a questo personaggio. Nel frattempo la compagnia ha già ingaggiato Marc Guggenheim per scrivere la sceneggiatura.



Il fumetto racconta di John Prophet, un super soldato dal DNA modificato che viene ibernato, a seguito di un esperimento scientifico, con lo scopo di essere trasportato in un futuro lontano per una missione. Qualcosa, però, nel piano va storto e il soldato si risveglierà nel presente alla ricerca di una missione, di conseguenza, inesistente. Catapultato in mezzo agli umani, John Prophet dovrà trovare la sua umanità.



Prophet è stato pubblicato dalla Image Comics nei primi anni novanta.



Adrian Askarieh, Brooklyn Weaver, Rob Liefeld, John Hyde e Terissa Kelton sono i produttori.