Il Giorno e la Notte, al via le riprese del film di Daniele Vicari

News





11/05/2020 |

Con una soluzione tutta da remoto Daniele Vicari ha dato il via alle riprese del suo nuovo film: Il Giorno e la Notte. La pellicola è una commedia dal vasto cast che comprende Dario Aita, Elena Gigliotti, Barbara Esposito, Francesco Acquaroli, Isabella Ragonese, Matteo Martari, Milena Mancini, Vinicio Marchioni, Giordano De Plano.



Lavoro a distanza per la crew che affianca il regista, dunque, quasi un esperimento nel tentativo di dare un segnale ad un settore costretto ai box a causa dell'emergenza Covid-19.



La storia del film racconta di un attentato chimico nella città di Roma che obbliga tutti a restare chiusi in casa. Una sorta di richiamo, anche se con una situazione differente, al lockdown di questi mesi come ha spiegato lo stesso Vicari: "L'idea di fare un film nonostante il lockdown e il distanziamento sociale, le mascherine e la paura del contagio nasce proprio dalla voglia di tradurre artisticamente questo momento condivisa con i miei principali collaboratori - ha spiegato all'Ansa - e con un gruppo di attori e attrici che amo profondamente, per reagire creativamente alla paura, non per 'raccontare il Coronavirus' ma quella condizione di isolamento e restrizione che ha caratterizzato gli ultimi due mesi della nostra vita".



La produzione è affidata ad Andrea Porporati.