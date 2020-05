Here Come The Flood: Netflix si è assicurata i diritti della storia di Simon Kinberg

News





11/05/2020 |

Colpo grosso di Netflix. La piattaforma streaming si è infatti assicurata i diritti di una sceneggiatura molto ambita da diversi studi. Stiamo parlando di Here Come The Flood, storia scritta da Simon Kinberg e che presto, dunque, diventerà un film.



Here Comes The Flood, sceneggiatura originale di Kinberg che arriva 15 anni dopo Mr. & Mrs. Smith, altra storia da lui scritta per il film che nel 2005 vide protagonisti Brad Pitt e Angelina Jolie, si affianca ad altri due progetti che lo studio sta sviluppando: Ball and Chain, con al centro della scena Dwayne Johnson ed Emily Blunt, e il sequel di Tyler Rake.



Dai primi dettagli riguardanti la trama è stato specificato che al centro del film ci saranno una rapina ed un'intensa storia d'amore.



Simon Kinberg e Audrey Chon saranno i produttori.