Sniper: Assassin's End: dal 16 giugno il film uscirà in Blu-ray e in Digital

12/05/2020 |

La Sony Pictures ha rilasciato il trailer internazionale di Sniper: Assassin's End, pellicola che vedrà Chad Michael Collins tornare a vestire i panni del cecchino Brandon Beckett. Il video ci informa che il film uscirà in Blu-ray e Digital dal 16 giugno.



L'attore è stato diretto in questo film da Kaare Andrews che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Oliver Thompson.



Sayaka Akimoto e Tom Berenger completano il cast principale.



Sinossi di Sniper: Assassin's End:

Il cecchino dei Corpi Speciali Brandon Beckett (Chad Michael Collins) è il principale sospettato per l'omicidio di un dignitario straniero alla vigilia della firma di un accordo commerciale di alto profilo con gli Stati Uniti. Beckett si rende conto che dietro tutto ciò c'è la mano di una misterioso uomo presente all'interno del governo e allora decide di fare squadra con l'unica persona di cui può fidarsi: suo padre, il leggendario cecchino Sgt. Thomas Beckett. Entrambi i Beckett dovranno quindi mettersi in fuga dalla CIA, dai mercenari russi e da una spietata assassina addestrata dalla Yakuza che ha un'abilità particolare: come loro è un cecchino professionista.