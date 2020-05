Due nuovi progetti cinematografici in vista per Cate Blanchett

News





12/05/2020 |

Nonostante le riprese delle pellicole e la loro produzione siano ferme a causa dell'emergenza Covid-19, il mondo del cinema sta pianificando un futuro che tutto il settore spera possa essere immediato. Anche gli attori si stanno muovendo alla ricerca di progetti ed è notizia che Cate Blanchett abbia detto sì a due pellicole che, non appena verrà dato il via libera, entreranno in produzione.



La prima opera è Armageddon Times, scritta e diretta da James Gray e racconterà dell'esperienza personale del regista come studente all'interno della Kew-Forest School situata nel Queens. All'interno dell'istituto, come alunno, spiccava anche Donald Trump mentre Fred Trump era nel consiglio d'amministrazione.



Don’t Look Up è il titolo invece dell'altro film, che sarà diretto da Adam McKay. Nella pellicola reciterà anche Jennifer Lawrence. La trama racconta di due astronomi che proveranno ad improvvisare un tour mediatico per informare della minaccia riguardante un asteroide che rischia di colpire la Terra.



L'agenda della Blanchett inizia dunque ad essere fitta di impegni lavorativi, considerando che la stessa attrice farà la sua apparizione anche nell'adattamento cinematografico di Borderlands.