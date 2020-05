Robert Zemeckis e Bob Gale dicono 'no' ad un sequel di Ritorno al Futuro

News





12/05/2020 |

Sono anni che si parla della voglia di molti appassionati di Ritorno al Futuro di vedere un nuovo capitolo di una delle saghe che ha fatto la storia del cinema. Il tutto, però, sembra destinato a rimanere soltanto un'utopia visto che sia il produttore Bob Gale che il regista dei tre film Robert Zemeckis hanno confermato di essere contrari all'ipotetico progetto.



Il duo ha risposto con un perentorio 'no' durante il live su YouTube organizzato da Josh Gad con Zemeckis che ha spiegato: "Un nuovo film di Ritorno al Futuro? Se avessi avuto un'idea seria da proporre circa la storia lo avrei fatto ma non la ho...". Gale, prendendo la palla al balzo, ha detto la sua ironicamente: "Potrebbe parlare di Marty e Doc che tornano nel passato per impedirci di realizzare il film".



Dunque niente fare, o almeno sembra, per lo sviluppo di un nuovo film con la trilogia che, salvo ulteriori, impensabili sorprese, dovrebbe rimanere tale.