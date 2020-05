Tim Story e Kevin Hart collaboreranno insieme per il film Night Wolf

News





12/05/2020 |

Dopo Think Like a Man e Poliziotto in Prova arriva la terza collaborazione tra Tim Story e Kevin Hart. Il duo, infatti, si riunirà anche per Night Wolf, con il primo ovviamente alla regia e il secondo protagonista del film. La superhero comedy, così è stata definita, sarà sviluppata dalla STX Films mentre Hart si occuperà anche della produzione con la sua Hartbeat Production.



Scritta da Dan Hernandez e Benji Samit, la pellicola racconta del personaggio di Hart che incontra per la prima volta suo suocero e scoprirà che lui altro non è che il supereroe conosciuto come Night Wolf. Altri dettagli riguardanti il film non sono stati svelati.



Tra i produttori spicca anche Story tramite la sua The Story Company mentre Sharla Sumpter Bridgett sarà la produttrice esecutiva.