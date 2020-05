Popeye: Genndy Tartakovsky pronto per tornare al timone del film?

News





13/05/2020 |

Era il 2012 quando la Sony Pictures decise di realizzare una pellicola dedicata a Popeye, il personaggio conosciuto in Italia con il nome di Braccio di Ferro. Il progetto iniziò a muovere i primi passi con Genndy Tartakovsky alla regia e la data di uscita fissata per il 2014. Qualcosa, però, andò storto e il regista, nonostante la sceneggiatura già realizzata, decise di abbandonare il film che non riuscì mai a vedere la luce.

A distanza di otto anni, però, il tutto potrebbe tornare a galla. Non con la Sony Pictures però. La King Features ha infatti deciso di rimettere le mani sulla pellicola che verrà sviluppata sempre con Genndy Tartakovsky alla regia.



Il regista, che non ha confermato l'eventuale progetto, è una sorta di guru del genere animato, avendo diretto serie tv di successo e il franchise Hotel Transylvania.



Vi terremo aggiornati sugli sviluppi del progetto su Braccio di Ferro!