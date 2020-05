Rachel Brosnahan sarà la protagonista di The Switch

News





13/05/2020 |

Rachel Brosnahan, attrice che abbiamo visto anche in Boston: Caccia all'Uomo, sarà la protagonista di The Switch, comedy drama basata sull'omonimo romanzo di Beth O’Leary. Della sceneggiatura se ne occuperà Bekka Bowling mentre la produzione sarà affidata alla Amblin Partners di Steven Spielberg.



Il film ruota attorno ad una consulente di 29 anni e alla sua nonna di 79 che decidono di scambiarsi vite e cellulari per due mesi. Tutte e due, dunque, dopo una serie di disavventure personali proveranno a vivere nuove vite.



Kristie Macosko Krieger sarà tra i produttori mentre la O’Leary sarà la produttrice esecutiva con la Brosnahan.