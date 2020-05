Netflix svilupperà un film sulla Nazionale di calcio americana che vinse nel 1999 il Mondiale

News





13/05/2020 |

Netflix ha acquisito i diritti di The Girls of Summer: The U.S. Women’s Soccer Team and How It Changed the World, libro di Jere Longman che verrà dunque trasformato in un film. Il progetto racconterà la storia della nazionale femminile di calcio americana che nel 1999 trionfò nella Coppa del Mondo di categoria.



Liza Chasin, produttrice di L'Ora più buia, si occuperà della produzio e con Hayley Stool della Ándale Productions e Ross Greenburg della Ross Greenburg Productions. I produttori esecutivi saranno Marla Messing, Presidente e CEO della Coppa del Mondo femminile organizzata dalla FIFA nel 1999, Jill Mazursky e Krista Smith.



La vittoria della Nazionale americana è considerata sotto diversi aspetti un punto di partenza per il lancio definitivo del calcio femminile ed ebbe un impatto a dir poco rivoluzionario. Il team del coach Tony DiCicco vinse la finale contro la Cina ai rigori per 5-4, davanti ai 90.000 spettatori del Rose Bowl di Pasadena.



Il progetto è in fase di definizione quindi presto verranno annunciati regista e cast.