Unhinged potrebbe essere il primo film ad essere rilasciato nelle sale americane

13/05/2020 |

Negli ultimi giorni si è parlato molto di una possibile riapertura delle sale cinematografiche americane. Un tentativo di mettersi alle spalle l'emergenza sanitaria e dare segnali di ripresa per un settore completamente fermo e con diversi studi costretti nell'ultimo periodo a rilasciare le loro opere in streaming nelle varie piattaforme on demand. Con la possibilità di riaprire i cinema, adottando sempre le misure di sicurezza, in molti si chiedono quale sarà la prima pellicola a dare il via alle danze.



Le ultime indiscrezioni a riguardo raccontavano di come la Warner Bros. Pictures avesse deciso di rilasciare nelle sale, anticipando tutti, Tenet, la nuova pellicola di Christopher Nolan mentre nelle ultime ore ha preso piede l'ipotesi che il primo film che il pubblico potrà vedere sul grande schermo sarà Unhinged. La Solstice Studios, nuova compagnia cinematografica indipendente, sarebbe infatti disposta a rilasciare il thriller movie con protagonista Russell Crowe a partire dal 1° luglio.



Al momento non sono ancora arrivate conferme, anche in virtù dell'attesa sul possibile allentamento delle restrizioni. Unhinged è diretto da Derrick Borte e racconta di una tranquilla madre di famiglia che durante il quotidiano percorso con la sua automobile si troverà a suonare il clacson ai danni di un altro automobilista. Il gesto, apparentemente normale, risveglierà l'ira del guidatore (quest'ultimo interpretato proprio da Crowe) e per la donna inizierà un incubo.