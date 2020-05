Reese Witherspoon reciterà in due commedie sviluppate da Netflix

News





14/05/2020 |

Reese Witherspoon è entrata a far parte di due nuovi progetti cinematografici, due commedie sviluppate da Netflix ed intitolate Your Place or Mine e The Cactus. L'attrice sarà anche produttrice attraverso la sua Hello Sunshine.



Your Place or Mine racconta la storia di due migliori amici che decideranno di scambiare le loro vite: uno si ritroverà ad inseguire il sogno di una vita mentre l'altro diventerà una sorta di baby sitter per il figlio adolescente di un amico. Il film si basa su una sceneggiatura originale scritta da Aline Brosh McKenna che farà anche il suo debutto in regia. Jason Bateman e Michael Costigan saranno gli altri produttori tramite la loro Aggregate Films.



The Cactus, tratto dall'omonimo romanzo di Sarah Haywood, racconta la storia di una donna di 45 anni che scoprirà di essere rimasta incinta. La situazione la porterà a dover stravolgere la propria vita nel tentativo di reinventarsi e proverà ad accettare l'inaspettata, quanto bella, notizia.



Netflix non ha comunicato quando partirà la produzione delle due pellicole.