Scream: anche Matthew Lillard vorrebbe tornare nel sequel

14/05/2020 |

Il nuovo sequel di Scream che non appena sarà finita l'emergenza sanitaria entrerà in lavorazione potrebbe riportare sul grande schermo diversi personaggi o attori visti nei film precedenti. Di Neve Campbell, l'attrice protagonista nei panni di Sidney Prescott, abbiamo già parlato mentre nelle ultime ore c'è un altro membro del vecchio cast che ha aperto le porte ad un possibile ritorno.

Stiamo parlando di Matthew Lillard, l'attore che interpretò Stu Macher. Per chi non lo ricordasse, Stu era il miglior amico di Billy Loomis, il fidanzato di Sidney, entrambi spietati assassini al centro della scena nel primo film del franchise.



Interpellato da TooFab, circa la possibilità di un suo ritorno, Lillard ha commentato con entusiasmo: "Certo! Sono disponibile e dico si! Non c'è nessuno che non vorrebbe tornare a riprendere un ruolo sviluppato anni fa e fare un qualcosa di diverso ma da adulto. Sarebbe emozionante.

Il nuovo Scream sarà diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett e presto verrà svelato il cast definitivo del film.