Blossoms: le riprese del film di Wong Kar-Wai partiranno a luglio

News





14/05/2020 |

Iniziano a muoversi, anche se lentamente, i motori di alcune pellicole cinematografiche. Una di queste è Blossoms di Wong Kar-Wai le cui riprese dovrebbero partire, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, agli Hengdian World Studios, in Cina, a partire dal prossimo luglio. La produzione ha annunciato di aver affittato la location per undici mesi, da maggio fino a marzo 2021.



Per il regista si tratta di un ritorno dietro la macchina da presa sette anni dopo The Grandmaster. Basato sul libro di Jin Yucheng, il film racconta la storia di un giovane uomo alla ricerca della sua completa realizzazione durante il boom della Cina negli anni novanta.



Il drama movie non ha ancora una data d'uscita. Lo stesso regista si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura.