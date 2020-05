The Matrix 4: le riprese ripartiranno a luglio?

News





14/05/2020 |

The Matrix 4, pellicola sviluppata dalla Warner Bros. Pictures e dalla Village Roadshow, potrebbe tornare presto in Germania, in quel di Berlino, per le riprese del film. Il tutto è stato fissato per il mese di luglio, anche se i piani potrebbero cambiare in corsa. La sperenza comunque della produzione sarebbe quella di poter riprendere velocemente lo sviluppo del film, così da completarlo.



La produzione era partita nel mese di Febbraio prima di essere fermata per l'emergenza Covid-19.



Il nuovo film sarà diretto da Lana Wachowski. Nell'episodio chiamato a riportare in vita il franchise troveremo ancora una volta Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett-Smith oltre alle new entry Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick e Toby Onwumere.



La Wachowski ha scritto la sceneggiatura con Aleksander Hemon e David Mitchell.