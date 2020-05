Throttle: il libro di Stephen King diventerà un film

News





14/05/2020 |

Throttle, romanzo scritto da Stephen King e da suo figlio Joe Hill, diventerà un film. La HBO Max ha infatti deciso di realizzare questo progetto cinematografico che sarà prodotto da David S. Goyer e da Keith Levine attraverso la loro Phantom Four.



La sceneggiatura sarà invece scritta da Leigh Dana Jackson. La storia racconta di un padre e di suo figlio leader di una gang di motociclisti che vengono terrorizzati da un grosso camion su un tratto isolato del deserto americano.



Il libro appartiene ad un'antologia dal titolo He Is Legend.



La HBO Max non ha ancora annunciato il nome del regista che si occuperà di dirigere il film.