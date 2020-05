The Nest: annunciata la data di uscita del film con Jude Law protagonista

News





15/05/2020 |

Arrivano novità riguardanti l'uscita di The Nest, drama movie del regista Sean Durkin. La IFC Films ha infatti annunciato che la pellicola farà il suo debutto nelle sale a partire dal prossimo 18 settembre. Jude Law e Carrie Coon sono i protagonisti di The Nest, inseriti in un cast che comprende anche Oona Roche, Charlie Shotwell, Adeel Akhtar, Michael Culkin e Julian Ferro.



Law e la Coon interpreteranno marito e moglie che dagli Stati Uniti decideranno di trasferirsi nella loro terra d'origine, l'Inghilterra, con lo scopo di avviare una nuova attività. Quando arriveranno però in una località abbandonata, l'isolamento li spingerà ad un'inevitabile collisione interna.



La pellicola è una co-produzione FilmNation e BBC Films che produrranno The Nest con Ed Guiney ed Andrew Lowe della Element Films.