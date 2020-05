Our Man in New Jersey: Mark Wahlberg in trattative per recitare nel film

News





15/05/2020 |

Mark Wahlberg è entrato in trattative con Netflix per produrre e recitare come protagonista all'interno dello spy movie Our Man in New Jersey. Se le trattative dovessero andare a buon fine, l'attore interpreterà un personaggio in stile James Bond.



David Guggenheim (Safe House) è entrato in tractive per scrivere la sceneggiatura mentre Stephen Levinson si occuperà della produzione. Wahlberg e Levinson hanno già lavorato insieme per Spenser Confidential, action-comedy-crime diretta da Peter Berg.



Wahlberg ha recitato recentemente in Infinite ed è stato annunciato anche per Uncharted.