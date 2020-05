Netflix ha acquisito i diretti di Ball and Chain: film con protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt

News





15/05/2020 |

Arrivano novità importanti riguardanti Ball and Chain, pellicola con protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt. I diritti del film sono stati acquisiti da Netflix che dunque rilascerà la pellicola.



Il fumetto, uscito nel 1990 grazie a Scott Lobdell, racconta la storia di una coppia sposata alle prese con un po' di problemi personali. La stessa coppia ha anche dei poteri speciali che funzionano però solo quando i due sono insieme. La sceneggiatura del film sarà scritta dalla candidata all'Oscar Emily V. Gordon.



Per i due attori si tratta di una sorta di reunion, considerando che hanno già lavorato alla pellicola Disney Jungle Cruise. Johnson e la Blunt sono anche i produttori insieme a Dany ed Hiram Garcia e Kevin Misher.



Ball and Chain attualmente non ha ancora un regista. Netflix non ha comunicato la data di uscita del film.