Mad Max: il prequel dedicato a Furiosa non vedrà protagonista Charlize Theron

15/05/2020 |

L'universo di Mad Max si espanderà molto presto con il suo primo spin-off. L'obiettivo di George Miller è infatti quello di realizzare una pellicola dedicata a Furiosa, il personaggio che in Mad Max: Fury Road è stato interpretato da Charlize Theron. Il film, però, non vedrà con tutta probabilità recitare al suo interno l'attrice.



La Furiosa che ritroveremo in questa opera sarà più giovane rispetto a quella conosciuta in Fury Road, dunque la produzione, che ha scartato l'idea di utilizzare la tecnologia per modificare l'aspetto della Theron, si metterà alla ricerca di una nuova attrice.



Lo stesso Miller ha confermato tutto: "Per tanto tempo ho pensato di poter utilizzare una particolare tecnologia per sfruttare la performance artistica di Charlize Theron ma ad oggi dico che non c'è ancora la possibilità. E' una valle sconosciuta".

Se tutto andrà secondo copione, Miller dirigerà il film dopo aver completato le riprese di Three Thousand Years of Longing.