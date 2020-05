Pirati dei Caraibi: Johnny Depp ci sarà nel nuovo sequel?

News





15/05/2020 |

Continuano a circolare indiscrezioni circa il nuovo progetto che la Disney sta sviluppando, legato ad uno dei suoi franchise di maggior successo: Pirati dei Caraibi. Non è chiaro se all'interno del nuovo film ci sarà o meno Johnny Depp, l'attore che ha fatto la storia della saga rendendo celebre il personaggio mitico di Jack Sparrow.



Questa volta sull'argomento è intervenuto direttamente il produttore Jerry Bruckheimer che ha confermato che il motore del film è acceso: "Stiamo lavorando in questi giorni ad una bozza di sceneggiatura, speriamo di completarla a breve così da poterla consegnare alla Disney. Poi aspetteremo una sua risposta".



Lo stesso Bruckheimer, però, ha dribblato la domanda sulla presenza o meno di Depp: "Per quanto riguarda quello che stiamo sviluppando ora non siamo sicuri di quale sarà il ruolo di Johnny. Bisogna aspettare". Dunque nessuna conferma da parte del produttore sulla presenza o meno di Depp che, almeno dalle sue parole, anche nel caso dovesse di nuovo tornare nella pellicola, potrebbe non ricoprire il ruolo da protagonista.



Vedremo se nei prossimi giorni arriveranno aggiornamenti in merito al nuovo capitolo e di conseguenza sul cast e la storia che lo accompagneranno verso l'uscita nelle sale.