Danny Boyle dirigerà Methuselah: Michael B. Jordan sarà il protagonista

17/05/2020 |

Ad un anno di distanza da Yesterday, Danny Boyle dirigerà un nuovo progetto cinematografico. Il regista lavorerà infatti a Methuselah, pellicola la cui sceneggiatura sarà scritta da Simon Beaufoy.



Il concept originale del film, proveniente dalla Warner Bros. Pictures, era basato sulla storia biblica di un uomo vissuto per 969 anni. L'utilizzo del tempo passato però è d'obbligo visto che alcune indiscrezioni raccontano che il tutto potrebbe cambiare con la nuova sceneggiatura attualmente in lavorazione. La Warner Bros. vorrebbe trasformare il progetto in un franchise di successo.



Inizialmente alla pellicola era stato accostato il nome di Tom Cruise per la parte del protagonista ma ora è stato annunciato come attore principale Michael B. Jordan.



Jordan sarà anche il produttore con Alana Mayo della Outlier Society, Boyle e David Heyman e Jeffrey Clifford della Heyday.