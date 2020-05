Jessica Alba sarà il protagonista di Trigger Warning

News





17/05/2020 |

Dopo il successo ottenuto da Tyler Rake, film con protagonista Chris Hemsworth, Netflix ha messo in cantiere un altro action-movie che vedrà protagonista questa volta Jessica Alba. L'attrice sarà infatti la protagonista di Trigger Warning.



Il progetto è in via di definizione con Mouly Surya scelta come regista mentre Josh Olson e John Brancato si occuperanno dello script. Basil Iwanyk ed Erica Lee della Thunder Road saranno i produttori mentre Jessica Alba sarà anche la produttrice esecutiva.



La trama racconta del personaggio di Jessica Alba, veterana di guerra che eredita il bar del nonno improvvisamente scomparso. Una volta scoperta la verità sulla sua morte si troverà di fronte ad un dilemma morale.



Come per Tyler Rake l'obiettivo di Netflix è quello di creare un potenziale franchise di successo. Jessica Alba è stata protagonista nel 2019 del film Killers Anonymous.