Phil Lord e Chris Miller dirigeranno il nuovo sci-fi movie con Ryan Gosling

News





17/05/2020 |

La MGM ha ingaggiato Phil Lord e Chris Miller per dirigere il nuovo progetto cinematografico con protagonista Ryan Gosling. Il duo ha diretto l'ultima pellicola per il cinema nel 2014, ovvero 22 Jump Street il sequel di 21 Jump Street. Recentemente Lord e Miller hanno anche lavorato a due episodi della serie tv The Last Man on Earth.

Il film è ambientato nello spazio ed è basata sul romanzo di Andy Weir, lo scrittore è anche l'autore di The Martian, opera trasformata in film, Sopravvissuto - The Martian, da Ridley Scott. Il libro sarà pubblicato nella primavera del 2021.



Protagonista del film sarà appunto Gosling che indosserà i panni di un astronauta solitario che proverà a salvare la terra. Altri dettagli sulla pellicola non sono stati rilasciati. L'ultima pellicola nella quale ha recitato l'attore è stata First Man - Il Primo Uomo, diretta da Damien Chazelle.



L'opera che verrà diretta da Phil Lord e Chris Miller, provvisoriamente intitolata Project Hail Mary, non ha ancora un titolo ufficiale.



La produzione è affidata ad Amy Pascal, Gosling, Ken Kao e Weir.