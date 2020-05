The Continental: Chad Stahelski aggiorna circa i dettagli della storia dello spin-off di John Wick

News





18/05/2020 |

Il franchise di John Wick con protagonista Keanu Reeves ha ottenuto un successo importante al botteghino e la produzione ha deciso di allargare questo universo con la realizzazione di una serie tv dal titolo The Continental.



Il progetto spin-off è in fase di definizione ed il suo produttore esecutivo sarà Chad Stahelski, ovvero il regista dei tre capitoli di John Wick. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo show televisivo? Lo stesso Stahelski, intervistato da Fandom, ha dato un aggiornamento: "Avremo una struttura temporale e una prospettiva dei personaggi molto diversi rispetto a quelli dei film. La serie si basa su quanto sia profondo il mondo e quindi non solo sugli assassini. Inoltre tante delle storie che ritroverete nella serie riguarderanno alcuni dei personaggi che avete visto in John Wick". Il produttore non ha aggiunto altre informazioni riguardanti per esempio l'inizio delle riprese o quali personaggi faranno capolino nella serie.



The Continental è stato in lavorazione per diversi anni ed ora sembra veramente pronto a muovere i suoi primi passi, anche se non è chiaro quando partirà la sua produzione. Reeves potrebbe fare una piccola apparizione in uno degli episodi, la sua presenza però non è stata ancora confermata.