Sam Neill parla di Jurassic World: Dominion

18/05/2020 |

Con Jurassic World: Dominion, ultimo capitolo della trilogia, avremo modo di fare anche un salto nel passato della storia del franchise di Jurassic Park. Al suo interno, infatti, reciteranno anche gli attori principali dei primi tre film tra cui Sam Neill. Quest'ultimo ha indossato nella saga i panni del dottor Alan Grant, esperto archeologo, uno dei primi a scoprire il parco costruito da John Hammond.



Ospite della trasmissione radio di Fitzy and Wippa, Neill ha avuto modo di fornire un aggiornamento su Jurassic World: Dominion: "Sono state girate alcune scene per due settimane in quel di Londra, poi io sono ripartito per l'Australia non appena ho capito che sarebbe stata disposta la quarantena. Quando ripartiremo? Spero il prima possibile. Al momento non so quando si potrà tornare a Londra ma potremmo intanto girare in Australia".



La pellicola sarà diretta da Colin Trevorrow ed ha sceneggiatura scritta da Emily Carmichael e Derek Connolly.



Il cast di Jurassic World: Dominion è vasto e vede tornare al centro della scena Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, affiancati da Mamoudou Athie, DeWanda Wise e Dichen Lachman. Inoltre nel film faranno capolino anche i protagonisti della trilogia di Jurassic Park: Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum.