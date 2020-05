Le riprese di Black Panther 2 partiranno a marzo 2021?

News





18/05/2020 |

Nonostante l'emergenza sanitaria in corso diverse case di produzione cinematografica stanno cercando di programmare il loro futuro, vicino e lontano, in attesa di avere notizie positive sulla riapertura dei cinema e dei set. Sul piatto ci sono tanti progetti cinematografici che aspettano solo il semaforo verde per poter partire e tra questi troviamo anche Black Panther 2, il sequel del cinecomic che sbancato letteralmente i botteghini.



L'uscita del secondo capitolo è prevista per maggio 2022, una data che al momento la Marvel e la Disney hanno deciso di non modificare, lasciando di fatto inalterata la destinazione temporale della pellicola. Discorso a parte meritano le riprese, fissate per marzo 2021. Ad oggi i due studi non hanno cancellato i piani iniziali quindi, se la situazione Covid-19 lo permetterà, il tutto dovrebbe partire regolarmente seguendo le date stabilite. Ovviamente si attendono conferme...



Black Panther 2 sarà scritto e diretto da Ryan Coogler e vedrà Chadwick Boseman tornare a recitare come protagonista.