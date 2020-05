Colin Farrell parla di The Batman

News





18/05/2020 |

Come sappiamo la Warner Bros. Pictures sta sviluppando un nuovo cinecomic dedicato a Batman. Regista del film è Matt Reeves che avrà modo di lavorare con un cast di assoluto prestigio. E tra il gruppo di attori a disposizione del regista troveremo anche Colin Farrell, attore scritturato per interpretare Il Pinguino, uno dei più famosi nemici dell'Uomo Pipistrello.

Farrell, ai microfoni di GMA News, ha detto la sua circa il cinecomic: "E' così entusiasmante far parte di un universo come questo e ci sono alcune parole che fanno parte del mio lessico: Gotham City, Pinguino, Joker, Batman, Bruce Wayne ed Harvey Dent. Avevo iniziato a lavorare al film e non vedo l'ora di tornare. La sua creazione, l'estetica del personaggio, è stato divertente e sono davvero entusiasta di tornare ed esplorarlo. Non ho una parte lunga ma ho un paio di scene veramente gustose quindi non vedo l'ora di tornare".



Protagonista, e quindi nuovo attore chiamato a vestire i panni dell'eroe, interpretato nell'ultima occasione da Ben Affleck, è Robert Pattinson. Tra gli attori che reciteranno nella pellicola spuntano anche Zoe Kravitz nella parte di Catwoman, Paul Dano come Riddler, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon ed Andy Serkis nella parte di Alfred Pennyworth.



The Batman uscirà ad ottobre 2021.