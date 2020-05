Beverly Hills Cop 4: i registi parlano dello sviluppo del film

News





18/05/2020 |

Lo scorso novembre Netflix ha annunciato di aver messo in cantiere il sequel di un grande classico del passato: Beverly Hills Cop. Il colosso al quale appartiene la famosa piattaforma streaming aveva di conseguenza acceso la macchina che avrebbe portato alla realizzazione del film, individuando in Adil El Arbi e Bilall Fallah i due registi.



Il blocco scattato a causa dell'emergenza sanitaria ha però un po' nascosto nell'ombra lo sviluppo del progetto, con i due registi che, a distanza di tempo, sono tornati ad offrire qualche aggiornamento in merito ai microfoni di Digital Spy: "Siamo ancora coinvolti in questo film - ha spiegato El Arbi -. La produzione ha ingaggiato uno sceneggiatore che è al lavoro per realizzare il primo script. Noi siamo emozionati e speriamo di lavorare con Eddie Murphy, per noi è un'icona".



La saga di Axel Foley, storico poliziotto della trilogia di Beverly Hills Cop, è destinata dunque a proseguire. A produrre il film sarà sempre Jerry Bruckheimer.



Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills, primo film del franchise, è uscito nel 1984 grazie alla regia di Martin Brest e nel 1987 e nel 1994 sono uscite altre due pellicole, Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills II e Beverly Hills Cop III - Un piedipiatti a Beverly Hills III, grazie alla regia prima di Tony Scott e poi di John Landis.