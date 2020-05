La Warner Bros. Pictures realizzerà il remake di 10

News





18/05/2020 |

Era il 1979 quando Blake Edwards portò nelle sale 10, commedia che raccontava la storia di un compositore di Hollywood che attraversa una crisi di mezza età e si infatuerà di una donna sexy, appena sposata. E a distanza di più di quarant'anni la Warner Bros. Pictures ha deciso di mettere le mani su un eventuale remake. Il progetto è già partito con Karen McCullah e Kirsten “Kiwi” Smith già ingaggiate per scrivere la sceneggiatura.

La produzione sarà affidata a Sue Kroll della Kroll & Co. Entertainment e a Jeff Nathanson. I produttori esecutivi invece saranno Julie Andrews e Ashok Amritraj. Altri dettagli riguardanti il progetto non sono ancora stati svelati dalla Warner.



All'interno del cast originale recitavano come protagonisti Dudley Moore, nella parte del compositore, e Bo Derek che invece interpretava la donna che gli farà perdere la testa.