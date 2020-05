David Arquette reciterà nel reboot di Scream

News





19/05/2020 |

Un altro storico attore del franchise Scream è entrato a far parte del cast del reboot. E stavolta, dopo il ritorno di Neve Campbell, a rientrare è un altro pezzo da novanta. Stiamo parlando di David Arquette che in tutti gli episodi ha vestito i panni dello sceriffo Dewey Riley.



La star ha anche parlato di questa nuova avventura: "Sono entusiasta di interpretare Dewey ancora una volta e di riunirmi con la famiglia di Scream. Questa pellicola è parte della mia vita e sono onorato di poter onorare l'eredità lasciata da Wes Craven".



Le riprese - come annunciato dalla Spyglass Media Group - dovrebbero partire entro la fine dell'anno a Wilmington. La regia sarà affidata a Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett che lavoreranno su una sceneggiatura di James Vanderbilt e Guy Busick.



Lo sceriffo Riley ha avuto un ruolo di primo piano nella saga, cercando in tutti i modi di aiutare la protagonista Sidney a scovare l'assassino mascherato.