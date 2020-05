La Rivincita delle Bionde 3: ecco chi scriverà la sceneggiatura del film con Reese Witherspoon

News





19/05/2020 |

Diciassette anni dopo La Rivincita delle Bionde 2, sequel del film uscito nel 2001, la MGM ha deciso di mettere in cantiere il terzo capitolo di quella che diventerà una trilogia. Il progetto è partito con Mindy Kaling e Dan Goor ingaggiati per scrivere la sceneggiatura.



Reese Witherspoon, protagonista dei primi due film, tornerà ad indossare i panni di Elle Woods e si occuperà anche della produzione attraverso la sua Hello Sunshine. Tra i produttori troviamo anche Marc Platt, Adam Siegel e Lauren Neustadter.



I primi due capitoli hanno incassato rispettivamente 141 e 124 milioni di dollari in tutto il mondo.



Non è chiaro se, oltre alla Witherspoon, torneranno a recitare nel film altre star viste nelle altre pellicole.